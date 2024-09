Rihanna vestita di cristalli e Jude Law retrò, i look più belli della New York Fashion Week

Ci siamo, è tempo di New York Fashion Week, e questo significa solo una cosa: il mese della moda è ora ufficialmente da dichiararsi aperto. A partire dalla Grande Mela sino a Londra, per poi passare da Milano a Parigi, le capitali universalmente simbolo del fashion sono prontissime ad alzare il sipario sulle tendenze del futuro presentando al mondo intero le collezioni concepite per la primavera/estate 2025. L’attenzione generale è dunque puntata sulle maggiori passerelle d’haute couture, ma anche sotto: tra le prime file dei più attesi défilé le star stanno davvero dando il meglio di sé in quanto a stile.