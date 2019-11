Myss Keta, rapper mascherata che guida le ragazze di Porta Venezia

Myss Keta (graficamente M¥SS KETA) è una rapper in attività nel 2013, di recente salita alla ribalta grazie al brano “Le ragazze di Porta Venezia” sorta di manifesto femminista e di “sorellanza” cantato con Elodie, La Pina, Rochelle e molte altre artiste simbolo della nuova scena musicale italiana. In realtà la canzone è una rivisitazione di una prima versione del 2015, in cui Myss Keta cantava con la sua crew: allora erano 6, oggi sono 40. "Un inno a vivere senza vergogna, senza farsi influenzare da nessuno" dice la rapper. “Un manifesto per tutte le persone che hanno il coraggio di essere se stesse, indipendentemente dai giudizi e dai pregiudizi degli altri”