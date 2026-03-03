Chiara Ferragni, il ritorno in front row è servito

Pubblicato: 3 Marzo 2026 13:37

Alla sfilata Ferragamo Chiara Ferragni appare luminosa, sicura, finalmente centrata. Dopo anni complicati e stagioni in cui le prime file sembravano più lontane, questa Milano Fashion Week segna un cambio di passo. L’abito giallo e cioccolato, con inserti in pizzo e linee morbide che seguono il corpo senza costringerlo, le sta sorprendentemente bene. I colori accendono l’incarnato, il taglio scivola con naturalezza e l’insieme è femminile ma non forzato. Anche la clutch ton sur ton completa il look con coerenza. Non è solo una questione di vestito: è l’attitudine. Qui Chiara sembra di nuovo nel suo habitat naturale, tra moda e riflettori.
Settimana della moda Sfilate
Foto di Ilaria di Pasqua

Ilaria di Pasqua

Lifestyle Editor

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.