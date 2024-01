Kylie Jenner e sua figlia Stormi sul red carpet: effetto sorpresa

Tale madre, tale figlia: Kylie Jenner ha voluto accanto a sé un'accompagnatrice speciale in occasione dello show di Valentino alla Paris Fashion Week. A debuttare accanto alla socialite, è stata infatti la sua primogenita Stormi, di soli 6 anni. Per l'occasione, la piccola ha sfoggiato un look total black coordinato con quello della mamma. Due gocce d'acqua.