Julianne Moore: 10 coloratissimi look che hanno fatto la storia

Dal debutto sul grande schermo nel 1990 con il ruolo in Tales from the darkside la sua carriera è stata un incessante crescendo di successi: le magistrali interpretazioni di Julianne Moore contano innumerevoli nomination, nonché la vincita di un Oscar, una Palma d’Oro e ben tre Golden Globe. Eppure il suo impegno non si riduce esclusivamente al mondo del cinema: si dà il caso che la brillante attrice sia anche un'attivista e che appoggi il movimento #MeToo, volto alle pari opportunità delle donne ed a favore della sostenibilità. La ciliegina sulla torta? Unoaccompagnato da innata classe. E, almeno secondo noi, non vi è davvero occasione migliore del suoper celebrarla.