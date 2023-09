Jessica Chastain, una Sirenetta sul red carpet

Dagli abissi marini al red carpet del Festival di San Sebastian: l'attrice Jessica Chastain ha scelto un look a dir poco scintillante per l'anteprima spagnola del suo film "Memory". E, complice il blu profondo dell'abito e la lunga chioma fulva, a molti è sembrata una Sirenetta in carne ed ossa.