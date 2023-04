Heidi Klum osa con il look verde fluo

Heidi Klum ancora una volta ci ha stupito. Le ultime foto la ritraggono in quel di Pasadena per una nuova registrazione di America's Got Talent, programma al quale partecipa nelle vesti di giudice. E che vesti! Stavolta la splendida modella di origini tedesche ha optato per un look verde fluo da far girare la testa.