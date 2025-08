Gwyneth, i segreti intimi della sua biografia

Il 29 luglio 2025 è uscito Gwyneth, biografia di Gwyneth Paltrow scritta dalla giornalista Amy Odell. Tantissimi segreti svelati, dall’infanzia alla carriera agli amori, con particolari intimi che non sono stati graditi a tutti i suoi ex. In particolare a Ben Affleck, di cui è stata rivelata una predilezione sessuale. Scopriamoli tutti