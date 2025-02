Notte da sogno in quel di: ancora una volta, la città degli angeli si è fatta palcoscenico di una importante cerimonia di premiazione, a celebrare le migliori performance cinematografiche e televisive degli ultimi tempi. Quella della trentesima edizione annuale dei- presentata dalla comica Chelsea Handler - è stata una serata memorabile, dove talento e moda si sono incontrati sul red carpet fondendosi in un tutt’uno. Insomma, in attesa di ricevere il loro meritato riconoscimento le star hanno comprensibilmente sfoderato le proprie migliori armi: analizziamone. E' decisamente l’anno della rinascita per Demi Moore : la meritatissima vittoria come Miglior attrice per l’impeccabile performance in The Substance ai Critics Choice ha seguito a ruota quella degli scorsi Golden Globes, lasciando presagire un bel lieto fine agli Oscar. L'attrice 62enne era a dir poco incantevole nel sinuoso abito blu notte firmato firmato da Daniel Roseberry per, senza spalline e con corpetto scultoreo reso prezioso da un gioco di perline e frange. I lucenti gioielli Tiffany & Co e l'elegante chignon chiudevano il look. Impossibile, per noi, non assegnarle un bel 10.