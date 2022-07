“Il padrino”, la villa in affitto: quanto costa

Il Padrino non ha di certo bisogno di presentazioni, perché da cinquant'anni resta uno dei film più amati di sempre; per gli appassionati, proprio al 50° anniversario, ci sarà la possibilità di aggiudicarsi un soggiorno proprio nella villa che ha ospitato la famiglia Corleone. A pensarci, verrebbero in mente cifre esorbitanti, eppure non è così: per poter dormire nella famosa casa del film Il Padrino basteranno 50 dollari a notte.