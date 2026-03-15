Firefly reboot, il cast ieri e oggi: come sono cambiati e il sogno di una nuova serie

La storia di Firefly è tra le più grandi ingiustizie della storia della televisione recente. È lì in alto, al fianco di esempi dolorosi come la cancellazione di Glow senza garantire un finale. Un’unica stagione da 14 episodi ma dall’impatto talmente potente da generare un’onda lunga giunta fino a oggi, più di 20 anni dopo. L’amore del pubblico ha portato anni dopo a un film, che ha dato decenza a un racconto monco, così come a varie opere derivate, come fumetti e giochi di ruolo. Ha però principalmente cementificato un rapporto tra i membri del cast principale e il pubblico, al punto da coinvolgere molti attori in cameo posti in varie produzioni Tv con protagonista Nathan Fillion. Al netto di tutto ciò, il sogno di tornare a bordo della Serenity non si è mai spento e il cast lo ha fatto divampare a marzo 2026.