Hollywood sbarca alla Festa del Cinema di Roma

Il nono red carpet della Festa del Cinema di Roma non si è fatto attendere, regalandoci delle perle con un unico comune denominatore: l'intramontabile eleganza del nero, sia per le donne che per gli uomini. I primi a calcare la passerella della Capitale sono stati l'attrice Patricia Arquette al suo esordio alla regia con il film Gonzo Girl che, tra gli altri, vede protagonista la splendida modella e attrice Camila Morrone.