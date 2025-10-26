Festa del Cinema di Roma 2025, le pagelle dei look dell’ultima serata: Jasmine Trinca vince
Red carpet di chiusura per la Festa del cinema di Roma, che è giunto alla serata conclusiva. Splendide le attrici che hanno sfilato sul tappeto rosso per la consegna dei riconoscimenti della kermesse, prima fra tutte Jasmine Trinca: per lei nessun abito lungo, ma per uno spezzato black & white. L'attrice ha scelto pantaloni sartoriali, indossati con una camicia bianca squadrata col fiocco e slingback, tutto firmato Prada. Ma l'accessorio più bello è il premio "Monica Vitti" come Migliore attrice. Voto: 7.