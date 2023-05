Si può essere perfette a 50 anni? Guardando la splendidasul red carpet di Cannes 2023 la risposta è decisamente Sì. La modella ha voluto osare con unscelta azzardata in un red carpet per lo più ripetitivo tra balze e rouches (talvolta esagerate). Ma del resto non potevamo aspettarci di meglio da lei: è stata una delle modelle più iconiche di sempre e continua a fare scuola.