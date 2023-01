Virus delle epatiti, cosa si rischia e come difendersi: la guida dell’esperto

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

Fonte: 123RF I virus dell'epatite: attenzione a cibi e oggetti contaminati

Quando si parla di epatite virale, occorre pensare a diversi agenti che entrano in gioco.

Epatite A: come difendersi

L’epatite A è causata da un virus ad Rna che ha un diametro di 27 nanometri, può resistere al calore ma viene distrutto dall’ebollizione; nell’acqua di mare può vivere molto a lungo, da qui il rischio che si corre nel mangiare molluschi e frutti di mare proveniente in zone non controllate. Gli altri alimenti potenzialmente inquinabili sono verdure crude, acqua e latte non pastorizzato. L’infezione può essere prevenuta con un vaccino che può essere somministrato con quello contro l’epatite B e risulta protettivo circa un mese dopo la prima somministrazione.

Epatite B: come difendersi

L’epatite B è causata da un virus a DNA con diametro di 42 nanometri. È fatto a strati, con una parte interna e una esterna. Il contagio avviene per l’uso di aghi o strumenti contaminati oppure attraverso lesioni quasi invisibili delle mucose. L’infezione può provocare un’epatite cronica o la cirrosi, ma grazie alla vaccinazione i nuovi casi di malattia appaiono in costante calo.

Epatite C: come difendersi

Il virus C dell’epatite ha un materiale genetico costituito da RNA. Sembra che possa resistere nell’ambiente e occorrono almeno 5 minuti a 100 gradi per ucciderlo. In ogni caso, l’infezione si contrare normalmente attraverso contatto diretto con sangue proveniente da portatore del virus. Non esiste un vaccino protettivo, per cui occorre evitare potenziali contatti diretti con sangue e non utilizzare oggetti potenzialmente lesivi già utilizzati da altri. Oggi esistono cure efficaci contro questo virus che possono completamente radicare l’infezione.

Epatite Delta: come difendersi

Ci sono anche virus dell’epatite che hanno bisogno di associarci ad altri per indurre un quadro patologico. È il caso del virus Delta, ha un diametro di circa 35 nanometri ed è formato da un involucro esterno con un antigene del virus B e da una parte centrale in cui si trova l’antigene Delta. Per questo si parla di un virus difettivo.

Epatite E: come difendersi

Il virus E dell’epatite è di forma sferica, si può trasmettere all’uomo per via orofecale e quindi l’infezione è simile a quella causata dal virus A. i rischi sono soprattutto limitati ai Paesi con scarso tenore igienico.

Epatite G: come difendersi

Infine, ricordiamo che esiste anche il virus G che è costituito da RNA. Non sembra legato all’alimentazione ma ancora non si conosce bene cosa possa comportare.

