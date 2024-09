Non è un anno facile, il 2024, per la monarchia inglese, anzi, potrebbe essere definito come tra i più terribili, viste le malattie, sia di Re Carlo , che di Kate Middleton , che hanno messo a dura prova la Casa Reale. Molti gli impegni che sono stati cancellati dalle agende di entrambi gli esponenti della monarchia inglese e, tra coloro che sono diventati, ancora di più, un volto della Corona, anche Sophie di Edimburgo, che è stata protagonista di diversi impegni ufficiali, nel corso degli ultimi mesi.