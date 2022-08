Test: Quale libro sei tra i grandi classici (scritti da donne)?

Fonte: 123RF Test: Quale libro sei tra i classici scritti da donne?

Ci sono dei libri che rimangono come pietre miliari nella storia dell’umanità. Sono i grandi classici, ovvero le storie che per la loro profondità e originalità hanno varcato le soglie del tempo per diventare dei punti fermi nella letteratura mondiale. E sono tantissimi, di ogni nazionalità e ambientazione: costituiscono una continua fonte di ispirazione per chi scrive e per chi legge. Perché ogni grande libro riesce ad avere una piccola parte di noi tra le sue pagine, come se chi l’ha scritto avesse voluto parlare anche al nostro cuore e alle nostre emozioni, suscitando una sorta di “identificazione” nella narrazione e facendoci sentire che “quel” libro ci appartiene.

Insomma, non solo tutte abbiamo uno o più grandi classici che sentiamo più vicini, ma noi stesse siamo parte di essi: è la grande magia dei libri, che riescono a incantarci con le loro trame, i personaggi, i colpi di scena, le storie d’amore, d’amicizia e di vendette.

Leggi anche: Libri romantici per ragazze

E tu, sai già quale libro ti è più vicino e a quale somigli di più? Per giocare al test che ti svela quale libro sei tra i classici della letteratura, ti proponiamo quattro opere molto speciali perché sono state scritte da donne, cioè…

“Cime tempestose”, di Emily Brontë : l’amore disperato

: l’amore disperato “Harry Potter” di J.K. Rowland : la magica forza dell’amicizia

: la magica forza dell’amicizia “Twilight” di Stephenie Meyer : l’amore oltre ogni limite

: l’amore oltre ogni limite “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee: l’impegno e il coraggio

Ognuno di esse narra una storia diversa, ma ugualmente appassionante ed emozionante che regala stupore, meraviglia, commozione, sentimenti contrastanti ma vivi e vibranti.

Sei curiosa? Allora gioca con il test e scopri in quale libro ti identifichi e ti appartiene profondamente.