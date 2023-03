Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: Quale genere musicale sei?

Riuscite a immaginare un mondo senza musica? Sembra uno scenario da film distopico, nel quale un’umanità molto triste non conosce la forma di arte più vitale, immediata, comunicativa ed emozionante che possa esistere. Per fortuna invece, nel nostro mondo la musica esiste e da millenni ha la funzione sociale di mettere in relazione le persone, suscitare sentimenti, raccontare storie, sottolineare momenti salienti, enfatizzare la condivisone di eventi collettivi, toccare il cuore e stimolare la mente.

La musica fa parte della vita

La musica ci fa compagnia, ci diverte, ci distrae, ci consola, ci dà la carica, ci rilassa, ci fa ricordare eventi importanti. Parla d’amore, di conflitti, di sogni, di sconfitte, di rivincite e di speranze. E poi ci consente di capire subito con chi abbiamo a che fare: le tribù della musica sono tante e ognuna si riconosce in un genere diverso, con i propri artisti, lo stile, i temi dei testi e anche l’outfit. Chi ascolta la trap, insomma, può essere piuttosto differente da chi sente il punk-rock, come pure chi predilige il pop molto probabilmente non somiglierà a chi ama la musica indie. Al di là di queste definizioni, spesso la musica ci piace un po’ tutta e ci divertiamo ad ascoltarla senza particolari riserve o pregiudizi.

A ognuna le sue note

Eppure tutte abbiamo le nostre preferenze di fondo, che siano ragionate o istintive: scegliamo di ascoltare il sound ci emoziona maggiormente, ci appassiona, ci suscita allegria o ci fa pensare. La scelta di un genere invece di un altro si lega al nostro temperamento e al modo in cui ci mettiamo in connessione con il mondo esterno.

E tu, sai a quale genere musicale è più affine la tua personalità? Gioca con il test che ti rivela a quale tipo di musica è connesso il tuo carattere e perché, in questo momento, sei in sintonia proprio con quello.