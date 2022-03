TEST: Quanto sei invidiosa?

Il termine invidia (dal latino in, avversativo e videre) significa guardare contro, con ostilità, guardare male, di “malo occhio”. L’invidia è considerata negativa, fonte di disagio e di disapprovazione, però alzi la mano chi non è mai stata invidiosa in vita sua.

A dosi minime è una sensazione che viene subito superata. Ma chi invidia tutti e tutto soffre molto nel confronto con gli altri: alla base di questo malessere potrebbero esserci la scarsa autostima e una grande insicurezza. Eppure, un pizzico di invidia potrebbe essere anche la molla che ci spinge a migliorare per raggiungere i risultati positivi di chi ha fatto più e meglio di noi.

Vuoi misurare quanto sei invidiosa? Allora gioca con il test!