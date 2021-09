Gucci Cartoleria: la collezione Lifstyle Gucci

Un back to work o un back to school all’insegna del fashion con la nuova cartoleria di Gucci. Si chiama Gucci Lifestyle e include quaderni, blocchi per gli appunti, matite, penne, fermacarte e tanto altro ancora. Una proposta ricca di dettagli, colore e magia che si può toccare con mano in un nascondiglio incantato. Realizzata in occasione di Milano Design Week si racconta in una avvincente campagna adv, scattata da Max Siedentopf presso il Castello Sonnino in Toscana e in una camera delle meraviglie allestita nel Temporary Store di via Manzoni 19 che rimarrà aperto al pubblico fino al prossimo 17 settembre. Il Direttore Creativo Alessandro Michele ha ideato la Gucci Cartoleria non come un negozio tradizionale, ma come un nascondiglio fatato: ogni angolo cela un sortilegio da scoprire che la trasforma in un luogo da esplorare e indagare.