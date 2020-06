Sei davvero pronta a sposarti? Prima, rispondi a queste domande

La verità è che molte donne, anche se fanno fatica ad ammetterlo, non attendono altro che il momento di indossare l'abito bianco. Perché lo hanno sognato da bambine, perché si sono commosse al matrimonio della migliore amica e non possono fare a meno di emozionarsi davanti a un lieto fine. E dopo anni di fidanzamento con quella che sembra la persona giusta, arriva la proposta. Ma è davvero il momento giusto per convolare a nozze e promettersi amore eterno? Forse, prima di lasciarsi prendere dall'entusiasmo, sarebbe opportuno farsi qualche domanda. Scopriamo quale.