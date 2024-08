Le emoji sono il segreto per creare vere connessioni online (e forse innamorarsi!)

Giornalista pubblicista, in passato ha lavorato come web editor, content creator e social media manager. È bilingue e collabora con testate online nazionali e magazine internazionali. Per DiLei scrive di Lifestyle nella sezione GirlZ.

Più che semplici icone

Non sono solo icone colorate, ma una forma di comunicazione vera e propria che permette di esprimere emozioni, idee e stati d’animo in modo rapido e visivo. Di cosa parliamo? Delle emoji, naturalmente.

Le emoji hanno una storia interessante sono nata alla fine degli anni ’90 in Giappone, quando le prime immagini digitali semplici venivano utilizzate per arricchire la comunicazione via SMS. Queste piccole icone sono rapidamente diventate popolari perché offrivano un modo veloce ed efficace per esprimere emozioni e concetti che potevano essere difficili da trasmettere solo con il testo. Con il tempo, il set di emoji si è evoluto, includendo oggi migliaia di simboli che rappresentano una vasta gamma di emozioni, oggetti, attività, e molto altro.

Queste simpatiche faccine non sono solo decorazioni: sono diventate parte integrante della comunicazione digitale. Hanno la capacità di trasformare un messaggio neutro in uno ricco di sfumature emotive, rendendo la comunicazione più vivace e meno fredda; permettono di trasmettere sentimenti in modo immediato e intuitivo, e questo le rende uno strumento potente nel linguaggio digitale.

Emoji come forma di comunicazione

Le emoji sono strumenti versatili che, se usati correttamente, possono migliorare notevolmente la qualità della comunicazione online. Questo è particolarmente vero sulle app di dating online.

Una delle sfide principali della comunicazione scritta è l’assenza di segnali non verbali come il tono di voce, l’espressione facciale e il linguaggio del corpo, che giocano un ruolo cruciale nella comprensione dei messaggi. Le emoji possono colmare questa lacuna, fornendo indizi emotivi che aiutano il destinatario a interpretare meglio il messaggio. Ad esempio, l’aggiunta di un’emoji sorridente a una critica costruttiva può mitigare l’asprezza del messaggio, mentre un’emoji con gli occhi a cuore può rendere una semplice frase di apprezzamento molto più calorosa e affettuosa. Inoltre, le emoji possono aiutare a stabilire una connessione più empatica con il destinatario, facendo sentire l’interlocutore più vicino e compreso.

Le emoji più usate nel mondo del dating

Quali sono le emoji più utilizzate nel mondo del dating, per esempio per raccontarsi in bio o rompere il ghiaccio in chat? Secondo Year in Swipe, report redatto annualmente da Tinder per delineare una fotografia dello scenario del dating anno per anno, le emoji maggiormente utilizzate dalla Gen Z si sono evolute di pari passo con le preferenze e gli stimoli comunicativi dei giovani. Il 2021 è stato l’anno degli 👀, la cui presenza all’interno delle bio quell’anno è aumentata del 40%, in linea con il misto di ottimismo e scetticismo con cui i dater hanno affrontato il primo anno post pandemico. A rappresentare il desiderio di tornare alla piena libertà di conoscere persone IRL, le emoji più utilizzate quello stesso anno sono state anche .📍😉😂🍷🖤✌️🤷✨✈️🍻.

Rinnovato ottimismo e realismo sono stati i baluardi dell’anno successivo, infatti l’emoji più utilizzata su Tinder nel 2022 è stata 🅿️, che simboleggia un’attitudine positiva e un comportamento coerente e rispettoso, degno di fiducia. Sulla scia di questa consapevolezza, altrettanto usate sono state le emoji che simboleggiano comportamenti da saper evitare, come le famose red flag 🚩 o il gaslighting 🌫️, o quelle che indicano una vicinanza a tematiche sociali ‍‍‍❤️‍🩹‍‍🦘🔱🇺🇦 😮🧎🐀.

A trionfare l’anno scorso è stata, l’emoji always on 🔛, utilizzata per infondere energia positiva e far sapere ai potenziali match che si è prontə per un’avventura, di pari passo con l’approccio del dating for the plot. Sempre seguendo uno dei trend della Gen Z, ovvero il dry dating, lo yierba mate 🧉 è diventato il simbolo di una scelta di bevanda salutare e un sostituto per alternative alcoliche 📿 è il simbolo zen per eccellenza che rappresenta il benessere mentale e la consapevolezza, mentre il cerotto 🩹 è stato usato da chi sta intraprendendo un percorso di guarigione ed è pronto a rimettersi in gioco, e infine molto utilizzato è stato anche il bouquet di fiori 💐, gesto romantico o rappresentazione delulu (aka le fantasie illusorie) per eccellenza.

Come scegliere le emoji giuste per creare connessioni

La scelta delle emoji giuste può fare la differenza tra una comunicazione efficace e una che rischia di essere fraintesa o di sembrare superficiale. Quando si tratta di costruire connessioni più significative, nel mondo del dating e non solo, è fondamentale essere selettivi e ponderati nell’uso delle emoji.

Prima di tutto, considera il contesto: chi è il destinatario e qual è la natura del vostro rapporto? In una conversazione professionale, ad esempio, è meglio limitarsi a emoji che trasmettono professionalità e cordialità, come un semplice pollice in su 👍 o un sorriso 😊. In contesti più informali o personali, invece, si può essere più creativi e usare emoji che esprimono emozioni più complesse o divertenti.

Un altro aspetto importante è l’autenticità. Le emoji devono riflettere il tuo stato d’animo reale o l’emozione che vuoi trasmettere, piuttosto che essere usate solo per riempire spazio o per moda. L’uso autentico delle emoji può rafforzare la tua credibilità e far sentire l’interlocutore veramente connesso a te. Infine, considera la frequenza. Usare troppe emoji può sembrare eccessivo o poco serio, mentre usarne troppo poche può far sembrare la comunicazione fredda e distaccata. Trovare il giusto equilibrio è la chiave: le emoji dovrebbero completare il testo, non sostituirlo.