Vi spieghiamo cosa significano i commenti “ratio” su TikTok

Fonte: pixlr.com TikTok

Se anche voi passate buona parte del vostro pomeriggio su TikTok, allora probabilmente avrete fatto caso a tutti quei commenti che contengono solo una parola: “ratio”. Sebbene a scuola abbiamo imparato che il termine ratio significa rapporto, e quindi un confronto in quantità, importo o dimensione tra almeno due cose; la parola, nel gergo di TikTok, ha un significato leggermente diverso.

Cosa significa ratio su TikTok

Leggendo i commenti di tantissimi video su TikTok, vi siete imbattuti nel termine ratio. Probabilmente avrete anche notato che questa parola viene utilizzata solo in risposta a un altro commento; questo perché chi la usa di solito sta cercando di dimostrare qualcosa. Vale a dire, che la maggior parte dei TikToker non è d’accordo con il commento originale.

In altre parole, il commento ratio si riferisce al rapporto tra numero di risposte o commenti rispetto ai Mi piace. Se un post viene indicato come “ratioed” significa che ha più risposte che Mi piace, e per questo è probabile che divida l’opinione pubblica, che sia impopolare o generalmente controverso.

Lo schema è questo: qualcuno pubblica un commento e qualcun altro risponde semplicemente scrivendo “ratio”. Tutto sta poi a vedere se il commento la parola ratio ottiene più Mi piace del commento a cui ha risposto o meno. Se sì, altri utenti risponderanno con “W”, che è l’abbreviazione di win o winner, cioè vittoria o vincitore. Al contrario invece, qualora il commento ratio non venga apprezzato, gli utenti potrebbero rispondere con “L”, che sta per loser, cioè perdente.

Com’è nato questo trend

Il termine ratio è stato probabilmente coniato intorno al 2017, anche se la sua origine esatta è sconosciuta. Tuttavia, uno dei motivi principali per cui è decollato così tanto sui social media è per via di un articolo della rivista Esquire che discuteva dell’importanza di “The Ratio” su Twitter; in relazione a un disguido tra la compagnia aerea United Airlines e un suo passeggero.

Da quel momento, il termine ratio è diventato parte della cultura online e ora viene usato sia su app social che su piattaforme di condivisione di contenuti.

Perché è diventato famoso su TikTok

Probabilmente anche voi, come me, vi siete chiesi perché gli utenti di TikTok hanno iniziato a usare il commento ratio invece che scrivere la propria opinione e dare voce al proprio disaccordo. Beh, come con qualsiasi altro comportamento umano, anche i trend spesso seguono il percorso di minor resistenza; e toccare il pulsante Mi piace è molto più facile che digitare una risposta ponderata.

Inoltre, i ratio sono probabilmente anche dovuti alla mancanza del tasto Non mi piace su TikTok. Senza questo, infatti, il termine ratio funge da sostituto per altri utenti per selezionare un’opzione Non mi piace. Se invece esistesse un mezzo per non apprezzare un video, come ad esempio su YouTube, il ratio sarebbe già espresso chiaramente attraverso il numero di Mi piace e di Non mi piace.

Avete visto un commento controverso ma che condividete? O al contrario, non siete d’accordo con qualcosa che è stato detto online? Non c’è alcun bisogno di diventare leoni da tastiera e usare parole offensive. Se volete esprimere il vostro disaccordo e un punto di vista diverso, vi basterà scrivere la parola ratio nei commenti. Gli altri utenti sapranno a cosa vi state riferendo.