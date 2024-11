Braccio di Ferro, 5 storie segrete sul mitico cartone che oggi diventa horror

Fonte: IPA Robin Williams e Shelley Duvall in Popeye

È action movie mania. Negli ultimi anni imperversa la voglia di trasformare in persone in carne e ossa i personaggi più amati dei cartoni animati. Succede – e non è la prima volta – anche a Braccio di Ferro. Il possente marinaio che trova la sua forza nei verdi spinaci sarà protagonista di un nuovo film, inaspettatamente un horror che lo trasformerà in uno spietato serial killer senza scrupoli. Noi, però, continuiamo a preferirlo nella sorridente versione a fumetti, la cui storia nasconde ben più di un segreto.

5 curiosità su Braccio di Ferro

1. Popeye è esistito davvero

Il personaggio di Popeye è stato ispirato dal suo creatore Elzie Crisler Segar da un uomo vero, il cui nome era Frank Fiegel. Muscolosissimo e attaccabrighe proprio come Braccio di Ferro, con lui condivideva anche i possenti muscolosi, era infatti soprannominato “Rocky”. A differenza del personaggio dei fumetti, però, Fiegel non è mai stato un marinaio e, più che di spinaci, pare si cibasse di whisky. Fumava la pipa – altra similitudine con Popeye – era di origine polacca, trasferitosi negli Stati in cerca di fortuna e finito a lavorare come buttafuori nelle taverne e locande di Chester, in Illinois. È morto, all’età di 79 anni, nel 1947.

2. Anche Olivia era una persona vera

Non solo Popeye, anche la sua amata Olivia è ispirata a una donna realmente esistita. Anche lei abitante della cittadina di Chester, in Illinois, nel primo ventennio del ‘900, si chiamava Dora Paskel e gestiva un negozio di alimentari. Era alta e dinoccolata, come l’eroina che a lei si ispira, ma con il vero Braccio di Ferro non fu mai fidanzata, anzi i due non si conoscevano neppure.

3. All’inizio era un traghettatore

Popeye The Sailor, in italiano Braccio di Ferro il marinaio, è il titolo delle strisce a fumetti (e in seguito del cartone animato) di cui è protagonista. Eppure, Braccio di Ferro nasce come comparsa, la prima volta che apparve su un fumetto è stato in un episodio di Thimble Theatre, rubrica settimanale dedicata ad Olivia e al suo precedente fidanzato Harold Hamgravy.

Braccio di Ferro compare sì a bordo di un’imbarcazione, ma non come marinaio. All’inizio fu un semplice traghettatore, che avrebbe dovuto accompagnare i protagonisti in Africa. Ma al pubblico piacque così tanto che alla fine riuscì a soppiantare il rivale e ottenere una rubrica tutta sua, portandosi dietro l’affascinante Olivia.

4. Testimonial degli spinaci

I genitori lo sanno bene, convincere i più piccoli a mangiare le verdure non è impresa facile. Eppure, Braccio di Ferro ci riuscì, e in modo clamoroso. Negli anni della Grande Depressione, al picco della sua popolarità, gli spinaci in lattina – proprio come li mangiava il possente marinaio – divennero il terzo alimento più amato dai bambini di tutti gli Stati Uniti, subito dopo il gelato e il tacchino. E le vendite degli spinaci in quel periodo aumentarono del 33%.

5. Inventò il termine Jeep

Si tratta di una leggenda metropolitana mai confermata, ma pare che il nome Jeep, quello assunto dal più famoso dei fuoristrada al mondo, sia stato inventato proprio da Braccio di Ferro. I soldati americani chiamavano i loro mezzi corazzati Eugene la Jeep, come il nome del cucciolo di Popeye, apparso nel fumetto nel 1936 (5 anni prima della nascita di Jeep), capace di viaggiare ovunque, anche sulle strade più impervie.