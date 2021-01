Anne Frank, la storia di un’esistenza da non dimenticare

La storia di Anne Frank è quella di un'esistenza fatta di privazione, violenza e di dolore che non si può dimenticare e che noi, esseri umani, abbiamo il dovere di ricordare per far sì che quell'orrendo passato non diventi mai più parte del nostro futuro. La sua storia perpetua nella memoria collettiva grazie a quel diario che la ragazza iniziò a scrivere durante la permanenza nell'alloggio segreto di Amsterdam.