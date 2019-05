I 6 cibi che non scadono mai

editato in: da

Sapevate che ci sono alimenti che? Sembrerà strano, ma è così. Ecco i primi sei.

Al primo posto c’è il sale: se messo insieme a qualche chicco di riso durerà per tantissimo tempo senza alterarsi. Segue la farina di mais, che deve però essere conservata in un luogo asciutto e in un contenitore ermetico.

Anche i liquori non hanno scadenza. Basta tenere le bottiglie lontano dalla luce del sole.

Caffè solubile e sciroppo d’acero rimarranno inalterati per anni se riposti nel congelatore.

Infine il miele: se si dovesse cristallizzare, tenetelo a bagnomaria per un paio di minuti e tornerà come appena comprato.