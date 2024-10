Fonte: iStock Persiane in alluminio

In fatto di infissi, non possiamo proprio correre il rischio di sbagliare: vogliamo parlare delle persiane in alluminio, dei motivi per cui sceglierle e di quali sono i vantaggi e gli svantaggi, analizzando i grandi pregi del materiale che, in ogni caso, viene definito bello, leggero e piuttosto resistente. Anche perché riescono a proteggere adeguatamente i vetri dagli agenti atmosferici come il vento e schermano la luce, consentendo ore di riposo e puro relax anche durante le giornate più assolate.

Persiane in alluminio, cosa sono?

Quando arriva il momento di valutare le nuove persiane, c’è sempre un po’ di indecisione: è perfettamente normale prendersi il proprio tempo per considerare vantaggi, svantaggi e caratteristiche dei principali materiali in commercio, come l’alluminio. Quando parliamo delle persiane in alluminio, in effetti, sappiamo di poter contare su pregi ben precisi: risultano piuttosto leggere ma eleganti al contempo, oltre ad avere una lunga durata. Per chi, quindi, vuole puntare sullo stile e sulla funzionalità al contempo, possono rappresentare un’ottima opzione.

Senza considerare che al giorno d’oggi, in commercio, troviamo una vastissima gamma di colori e finiture da adattare a ogni principale stile di design, come quello moderno, classico o shabby chic. Questo le rende particolarmente interessanti, ma – naturalmente – non può essere l’unico aspetto da considerare in fase di acquisto. Perché le persiane in alluminio sono progettate con una resistenza elevata contro gli agenti atmosferici, dunque non si deformano con il tempo e mantengono il loro aspetto.

Plus finale: anche la manutenzione in sé non è piuttosto critica, tutt’altro. Se a ciò aggiungiamo che alcuni modelli presentano un taglio termico ottimale, e che quindi garantiscono un buon isolamento termico e acustico, otteniamo un prodotto che conquista il favore di molti.

Le tipologie di persiane in alluminio e le personalizzazioni

Tra estetica e funzionalità, con le persiane in alluminio non si corre mai il rischio di sbagliare. E ciò avviene in virtù della duttilità del materiale, che comunque permette di realizzare delle persiane su misura, con forme e finiture diverse, oltre che con sfumature che si adattano alla facciata dell’edificio. Per chi poi vuole fare uno step in più, è possibile richiedere ulteriori personalizzazioni, come per le lamelle orientabili o fisse, o ancora con le doghe orizzontali o verticali. Ma per questi aspetti non possiamo che consigliare di sentire un esperto per propendere per la soluzione migliore in base ai propri bisogni.

Per quanto riguarda, invece, le tipologie in sé, la scelta è davvero piuttosto vasta, ancora una volta. Sì, perché si trovano persiane in alluminio con apertura a battente, a cardine, con telaio, a libro, a scomparsa, scorrevole. Sempre le persiane possono essere alla genovese, alla toscana, alla romana, oppure elettrica, un modello di ultima generazione, ideale per chi sta puntando sempre di più sulle case domotiche.

Perché scegliere le persiane in alluminio?

Finora abbiamo dato una panoramica delle caratteristiche e dei vantaggi, ma per fare una scelta informata è importante comprendere quali possano essere anche i “contro” dell’acquisto. I motivi per sceglierle, però, sono diversi, a partire dal fatto che possono essere realizzate su misura, in ogni forma di cui abbiamo bisogno. Questo in virtù della duttilità del materiale: come abbiamo detto, se desideriamo una persiana ad arco, oppure ci piace l’idea di una persiana di forma irregolare, possiamo farlo.

Vantaggi

Indubbiamente, un prodotto su misura fa la differenza: questo è il primo vantaggio delle persiane in alluminio, che possono essere persino dotate di cardini da installare sulla muratura. La personalizzazione è un tema tanto caro a chi abita in una villetta e desidera delle persiane realizzate ad hoc. Al di là della forma, però, c’è da dire che le finiture sono altrettanto su misura, poiché l’alluminio viene sottoposto a diversi cicli a polvere prima di essere verniciato. Non è solo una questione di colore, però, perché è possibile ottenere anche l’effetto legno, molto in voga negli ultimi anni. C’è un piccolo aspetto di cui avere gran cura: prima di richiedere un colore ben preciso, è bene comprendere se l’edificio è soggetto a vincoli paesaggistici o architettonici o regole di condominio.

Tra gli altri vantaggi non possiamo non citare la loro resistenza. Non solo contro gli agenti atmosferici, ma anche contro i tentativi di effrazione: la sicurezza è un tema di cui non si parla mai abbastanza. L’alluminio è un materiale fatto per resistere, quindi per garantire maggiore protezione, e appartiene anche alla Classe A1 di incendio: non è, quindi, un conduttore di fiamme.

Svantaggi

Naturalmente, ci sono dei pro e dei contro per qualsiasi scelta. E anche l’alluminio non è privo di difetti, sebbene in alcuni casi possano essere risolti facilmente. Poiché l’alluminio è un ottimo conduttore, le prestazioni in termini di isolamento termico non sono proprio il massimo: in tal caso, però, è preferibile propendere per modelli a taglio termico, così da trasformare lo svantaggio in un vantaggio!

Inoltre, tra i “contro”, se così possiamo dire, non possiamo non citare il costo: è vero che presentano un prezzo inferiore rispetto alle persiane in legno, ma è comunque maggiore se comparato ai modelli in PVC, che comunque negli ultimi anni si è rivelato un materiale in grado di offrire un buon rapporto qualità/prezzo. Tutto dipende, alla fine, dalle proprie necessità.

Manutenzione delle persiane in alluminio

Ogni materiale richiede le sue cure e quelle piccole attenzioni, dal PVC al legno, incluso l’alluminio. C’è da dire, però, che le persiane in alluminio non sono soggette a interventi specifici. Questo perché offrono un’elevata resistenza agli agenti atmosferici come grandine, pioggia e neve. Non arrugginiscono e sono molto durevoli e resistono piuttosto bene, a dire il vero, persino agli urti.

L’unica attenzione riguarda la manutenzione dei cardini e delle bandelle, che andrebbero controllati in modo regolare nel tempo. È consigliabile lubrificarli una volta all’anno con prodotti come il Wd40. Per chi invece ha scelto delle persiane in alluminio con lamelle orientabili, allora l’uso di uno spray al silicone è certamente consigliato. In ogni caso, in commercio vendono dei kit pulizia e manutenzione per persiane in alluminio: il modo migliore per mantenerle al meglio.