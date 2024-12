Luci di Natale, le tendenze 2024 per decorare balconi e terrazzi

Fonte: iStock Un balcone finemente decorato per Natale

Ben poco riesce a evocare la magia come le luci di Natale. Sono festose, sono belle da vedere e soprattutto ci permettono non solo di “accendere” il nostro albero, ma anche di decorare interni ed esterni, tra cui balconi e terrazzi. Ma quali sono le tendenze di Natale 2024 da copiare per rendere scintillanti i nostri esterni? Diamo un’occhiata ai trend imperdibili per un risultato davvero wow.

Luci natalizie bianche, raffinate e sempre attuali

Non è così facile scegliere le luci natalizie, soprattutto per gli esterni. Non solo perché saranno visibili a tutti, ma anche perché spesso si è un po’ indecisi: se le luci bianche sono classiche ma raffinate, quelle multicolore sono decisamente vintage, quel tocco retrò a cui non sappiamo mai dire di no. Possiamo definire quelle bianche un po’ affidabili, ce lo concedete? Non osiamo troppo e il risultato è assicurato. E vanno bene per tutte le case, dagli appartamenti in condominio moderno fino alle villette. Sono eleganti, versatili ma anche senza tempo: eppure, non sono eccessivamente formali. Si sposano bene con la tradizione. Piccolo consiglio: con il bianco, si punta molto di più a un effetto minimal. Alterniamo con gli addobbi, quindi, con ghirlande e campanelle.

Luci di Natale in oro, per valorizzare l’esterno

Vogliamo valorizzare l’esterno, il nostro balcone o il terrazzo? Ecco un grande classico destinato a non passare mai di moda: le luci natalizie in oro. Sono calde, strategiche e di sicuro concedono all’ambiente quell’effetto festivo molto intimo, che è alla fine ciò che rende le nostre case a Natale tanto belle da scaldarci il cuore. Se l’effetto del bianco freddo è molto elegante ma non eccessivo, ecco, le luci in oro spesso trasmettono un senso più luxury. Il modo migliore è di optare per addobbi natalizi con elementi naturali e alternare le luci, così da evitare un effetto “basic”.

Luci di Natale rosse? Vanno alternate, anche con gli addobbi

Anche le luci natalizie rosse sono enormemente in tendenza negli ultimi anni. Ma, attenzione, non andrebbero scelte da sole, bensì alternandole. Questo perché il rosso è un colore tendenzialmente molto acceso. E anche se è quello natalizio per eccellenza, il rischio è di richiamare più un effetto Halloween. Se ci piacciono davvero tanto, allora scegliamo due luci: una rossa e una verde o bianco caldo, per un’atmosfera decisamente audace, ma natalizia. Meglio non strafare, però: due colori sono concessi, con tre ci sentiremo in discoteca. Altro piccolo consiglio: volendo “ammorbidire” le luci rosse, possiamo decorare il balcone o terrazzo con le ghirlande di abete.

Luci natalizie retrò, per un tuffo nel passato

Amiamo le luci multicolore? Non neghiamocele! Anche perché tanto sono in tendenza ed è praticamente impossibile resistere all’effetto nostalgia, soprattutto durante le feste, quando, per un momento, vorremmo tornare bambini per un giorno nelle case delle nostre amate nonne. E l’estetica glamour a Natale non è propriamente una regola fissa, anche se negli ultimi anni è diventata una delle principali. Invece, l’estetica retrò si sposa anche con le tendenze di addobbi natalizi 2024, tra palline a specchio e palline con glitter. Insomma, viva il colore, anche in eccesso, talvolta.

Scritte e addobbi natalizi LED per balconi e terrazzi

Non solo fili e cascate di luci, ma anche scritte e addobbi natalizi LED sono in tendenza nel 2024 per balconi e terrazzi. E non abbiamo che l’imbarazzo della scelta: per chi ha una villetta, o magari uno chalet rustico in montagna, allora la tenda di luci è particolarmente indicata, soprattutto in oro, che con il legno si sposa benissimo. Una cascata di luci per far risplendere l’ambiente, ma non solo: che ne pensate di fiocchi di neve o delle stelle luminose? In alcuni casi, soprattutto per chi ama sempre lo stile minimal, allora le stalattiti a luce fredda sembrano dei ghiaccioli. Forse scontate, ma evergreen, le scritte illuminate, come “Auguri” e “Buon Natale”. Sempre per i nostalgici, ovviamente.

Come scegliere gli addobbi luminosi per i nostri esterni?

Il nostro obiettivo? Creare un’atmosfera magica, ovviamente. Il Natale ci fa sprofondare nel momento più speciale dell’anno: le luminarie accendono le città, e le lucine i nostri balconi (e cuori). Negli anni i trend sono cambiati: abbiamo citato le luci multicolore, del resto. In quegli anni c’era un gran desiderio di colori, con qualche nota pop che ci trasciniamo tutt’oggi. Dove, però, a vincere sono le luci monocromatiche.

Nel resto del mondo le luci per esterno – e più in generale gli addobbi – vengono prese molto seriamente: soprattutto chi abita in case con giardino cerca di creare dei veri e propri villaggi di Natale (possiamo solo immaginare il salasso delle bollette). Ma, alla fine, Natale viene una volta l’anno, e chi siamo noi per negarci proprio la magia delle luci? Tra l’altro, il nostro consiglio è di optare per le luci LED, perché durano più a lungo e sono molto più efficienti.

L’errore che tendiamo a commettere nella scelta delle luci natalizie per balconi e terrazzi è sempre lo stesso: un mix di luci. Che sfruttano l’effetto nostalgico, ma talvolta risulta caotico, se non disordinato. Per risolvere, possiamo scegliere una palette di colori e mixarla: luci blu e luci bianco freddo si abbinano alla perfezione, creando una sorta di Paese delle Meraviglie invernale, con toni morbidi e atmosfera accogliente. Per sperimentare una magia sempre diversa, le luci LED intelligenti con display dinamico sono un’altra opzione molto versatile. Grande importanza, in ogni caso, viene data dall’illuminazione sostenibile, aspetto sempre più decisivo per il futuro del pianeta.

Non dimentichiamo che abbiamo la possibilità di alternare le luci con gli addobbi, come abbiamo suggerito nel caso di quelle rosse: questo segreto consente di ottenere tantissimi effetti sempre diversi, anche piuttosto dinamici. Riempiamo gli spazi vuoti, quindi optiamo per pigne, bacche e luci integrate, o ancora stelle e fiocchi di neve, da alternare possibilmente alle luci sospese. E c’è chi realizza le ghirlande di Natale con le luci da appendere sulle pareti del balcone o del terrazzo, anche con palline dismesse, che non vanno gettate mai via, ma sono sempre utili per nuove idee natalizie, persino per decorare la porta d’ingresso.