Steel House, la casa-astronave

Quasi come un UFO arrivato sulla Terra dalle profondità dello spazio, Steel House è un'opera d'arte prima ancora di una casa davvero bizzarra. Costruita completamente a mano da un solo uomo, lo scultore e professore Robert Bruno, ha richiesto oltre 30 anni di lavoro e non è mai stata terminata. L'artista l'ha iniziata nel 1973, per poi andarci ad abitare solo negli ultimi mesi prima della sua morte, avvenuta nel 2008.