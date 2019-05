Pulizie di casa veloci in 10 mosse

Fare le faccende domestiche non è certo piacevole. In più il tempo è sempre meno e se dopo il lavoro, la famiglia e i figli resta qualche momento, sarebbe meglio sfruttarlo per fare qualcosa di più divertente e interessante delle pulizie. D'altro canto, a nessuno piace vivere in una casa sporca ( ecco alcune dritte per togliere la muffa ) e disordinata. Ci sono, però, alcuni piccoli accorgimenti quotidiani che possono aiutare a rendere i lavori domestici meno pesanti e soprattutto più veloci. Seguite queste 10 mosse e potrete risparmiare tempo e fatica