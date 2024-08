Ferro da stiro da viaggio: il più venduto è un must have dell’estate

Lo strumento must have dell'estate è il ferro da stiro da viaggio (ora in offerta)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

Pratico, comodo e con un piccolo prezzo, il ferro da stiro da viaggio è un must have dell’estate. Uno strumento da mettere in valigia e da portare ovunque per avere sempre capi perfetti e senza pieghe.

Il ferro da stiro da viaggio più venduto

Fra i migliori ferro da stiro da viaggio (ora in offerta), c’è Nuvola 2.0. Super leggero, compatto e con manico pieghevole, questo ferro da stiro è dotato di una pratica custodia e di un doppio voltaggio.

L’ideale per tenere i capi in perfetto ordine anche in viaggio e ottimo da usare in qualsiasi parte del mondo grazie al doppio voltaggio. Occupa pochissimo spazio sia nell’armadio che in valigia.

Ottimo per rinfrescare i capi grazie al colpo di calore utilizzabile in verticale, possiede anche la funzione di stiratura a secco. La piastra in acciaio inossidabile è perfetta per scorrere su qualsiasi tipologia di tessuto e assicura grandi performance nel tempo.

Offerta Imetec Nuvola 2.0 Ferro da Stiro da Viaggio a Vapore

I migliori ferro da stiro da viaggio

Cerchi delle alternative? Con piastra in ceramica e rivestimento diamantato, il ferro da stiro da viaggio Newbealer è resistente ai graffi e conduce in modo rapido il calore. La superficie scivola senza difficoltà anche sui tessuti più delicati, mentre l’arco a doppia punta posteriore e anteriore consente di stirare anche le zone più piccole come abbottonature, bottoni e colletti.

Il bello di questo ferro da stiro da viaggio è che si riscalda rapidamente, mantenendo la temperatura costante a 150℃ in 2 minuti, per passare poi alla stiratura a secco.

Durante l’uso il cuscinetto in silicone permette di stirare senza rovinare il piano di lavoro, che sia una scrivania o un tavolo. Uno strumento perfetto per stirare seta, lana, lino, cotone e poliestere. Infine il ferro da stiro da viaggio ha una garanzia di un anno e un team di assistenza clienti che è sempre pronto a risolvere ogni problematica.

Cerchi un ferro da stiro da viaggio piccolo, pratico e potentissimo? Prova quello by Duronic che pesa solo 762 grammi per una stiratura facilissima. Con il ferro è inclusa una spazzola per trattare anche i tessuti più delicati.

Praticissimo, questo ferro da stiro permette di eliminare rapidamente tutte le pieghe dai vestiti, mentre la manopola sopra il ferro consente di impostare la temperatura dai 65 °C ai 230 °C.

Per un ferro da stiro adatto per i viaggi in giro per il mondo prova Rowenta First Class, perfetto da usare ovunque grazie alle due tensioni di funzionamento e alla maniglia pieghevole.

Garantisce un’ottima distribuzione del calore grazie alla suola microsteam 200 con ben 200 microfori per diffondere al meglio il calore. La punta di precisione inoltre regala una stiratura impeccabile e nei minimi dettagli con accesso facilissimo ai bordi stretti, ai colletti e alle cuciture.

Offerta Rowenta First Class Ferro da Stiro da Viaggio

Potente e veloce, il mini ferro da stiro firmato Squado consente di ammorbidire le fibre dei tessuti, eliminando velocemente le pieghe. Si riscalda rapidamente, senza preriscaldamento e offrendo una soluzione efficiente per avere abiti in ordine anche in viaggio.

SQUADO Mini Ferro da Stiro a Vapore Ferro da Stiro a Vapore Portatile e Potente

