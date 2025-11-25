2025, anno funesto: i grandi che ci hanno lasciato

Pubblicato: 25 Novembre 2025 14:49

Il 2025 è stato davvero un anno terribile per lo spettacolo, italiano e mondiale: ogni anno ci lascia qualche grande star, ma mai come quest’anno le perdite sono state tante e dolorose, da icone del cinema di Hollywood, come Robert Redford e Gene Hackman, a leggende della Moda come Giorgio Armani, a giganti della nostra tv, da Pippo Baudo alle Kessler, e regine del cinema, come Eleonora Giorgi o della musica, come Ornella Vanoni. Come ha detto Luciana Littizzetto a Che tempo che fa : “Non c’è un cerotto abbastanza grande per coprire questi dolori”. Possiamo solo tenerli nel nostro cuore e, ricordando le loro opere artistiche, omaggiarne la memoria. Rendendoli immortali. Ricordiamoli tutti, in ordine cronologico da quando ci hanno lasciati
