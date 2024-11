Nicole Kidman fata in trasparenze, Rachel Zegler sbaglia tutto: le pagelle dei look alla premiere di Spellbound

Una nuova magica avventura è alle porte: tra solo una manciata di giorni farà il suo approdo su Netflix Spellbound - L’incantesimo, il nuovo film d’animazione diretto da Vicky Jenson (nota regista statunitense dietro a molteplici film della DreamWorks Animation e della Disney, ancor più nota per aver co-diretto Shrek) a narrare le epiche avventure di Ellian, audace figlia dei sovrani di Lumbria, la quale si trova ad intraprendere una pericolosa missione per salvare la famiglia ed il regno in seguito agli spaventosi effetti di un misterioso incantesimo. Se molti sono i volti noti italiani a prestare la voce ai personaggi - tra cui Massimo Ranieri, Gigi&Ross e Sissi - Spellbound - anche la versione originale vanta uno straordinario cast vocale: a spiccare sono i nomi di Rachel Zegler, Nicole Kidman, Javier Bardem, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane e Tituss Burgess. In occasione della prima del film New York è già stata illuminata da molteplici star del cinema a calcare il blue carpet, tutte riunite presso il The Paris Theatre agghindate di tutto punto. Pronti per i dettagli?