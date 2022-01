Norah Jones a Cannes nel 2007

Norah Jones festeggia vent'anni dal debutto con l'album Come away with me, rilasciato il 26 febbraio 2002, che fu uno dei suoi più grandi successi raccogliendo consensi sia dal pubblico che dalla critica con più di 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo e la vittoria di ben cinque Grammy Awards. Nel corso della sua carriera, tanti i cambiamenti: ripercorriamoli insieme.