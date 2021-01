Dolores O’Riordan, voce unica, in bilico tra successi e tragedie

Dolores O Riordan, enorme talento, voce unica e inconfondibile di una band simbolo degli anni ’90, che aveva unito al rock le sonorità tipiche della loro terra, l’Irlanda. Loro erano i Cranberries: Noel e Mike Hogan, Fergal Lawler e Dolores appunto. La cantante è morta all'improvviso nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 2018, trovata senza vita nella vasca da bagno di un hotel di Londra, città in cui si trovava per una breve sessione di registrazione. Si vociferò a lungo di suicidio, overdose, malattia. Alla fine la causa della morte fu resa nota alcuni mesi dopo: Dolores morì annegata nella vasca da bagno della camera 2005 dell'hotel Hilton a Park Lane di Londra, con la faccia rivolta verso il basso e intossicata dall'alcol. I livelli nel suo corpo erano di 330 mg per 100 ml di sangue, più di quattro volte superiori al limite legale per la guida. Ma il medico legale escluse il suicidio: "Non esistono prove che questo sia stato qualcosa di diverso da un incidente. Non c'era l'intenzione, la sua morte sembra essere solo un tragico incidente".