Manson: tutte le donne che lo accusano di violenze

Marilyn Manson: dopo le accuse dell'attrice ed ex compagna Evan Rachel Wood (anni di abusi fisici e psicologici) altre 11 donne di sono fatte avanti con testimonianze di violenze. Solo l’ex moglie Dita Von Teese lo difende. Anche il suo ex chitarrista Wes Borland conferma le accuse di Evan: "Non è un bravo ragazzo: è fuori di testa e va controllato. Io c'ero a quei tempi..". Nel frattempo, Manson è stato scaricato dalla propria casa discografica