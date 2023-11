Margot Robbie, il corsetto che conquista

Dopo aver sfoggiato il suo lato pink e scintillante in 'Barbie', Margot Robbie si è mostrata in versione decisamente più 'dark' all'anteprima del film 'Saltburn' a Los Angeles. L'attrice australiana ha infatti calcato il red carpet con un look a tinte scure, in cui a spiccare era un sensualissimo corpetto.