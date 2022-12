Le 10 coppie più calde del momento: Diletta e Loris

Non ci sono più dubbi: dopo la fine della sua storia con Can Yaman e dopo diversi flirt sentimentali (alcuni dei quali mai confermati), anche per Diletta Leotta è tempo di ritrovare l'amore. Il fortunato in questione è il portiere del Newcastle Loris Karius, che con i suoi flirt ha guadagnato le prime pagine di numerosi giornali di gossip. E, dopo una vacanza a Miami tra coccole e baci appassionati, la famosissima conduttrice di Dazn e il calciatore si sono recati nel paese natale di lui (nella regione del Baden-Württemberg, nella Germania sud-occidentale) per fare le dovute presentazioni in famiglia. E pensare che, solo qualche settimana fa, era stata proprio Diletta a presentare Loris a sua madre Ofelia, a Milano: quello che inizialmente sembrava solo un flirt ora si è trasformato in qualcosa di molto più serio