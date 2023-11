Kim Kardashian, una cascata di cristalli

Kim Kardashian ci ha abituati sin dagli esordi a look audaci e sorprendenti, destinati a lasciare il segno nel bene e nel male. E anche questa volta non si è smentita: l'influencer è arrivata all'inaugurazione del nuovo store Swarovski a New York con un look ricoperto di cristalli. Un outfit a dir poco... scintillante!