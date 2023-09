Ospite alla sfilata di Michael Kors in occasione della New York Fashion Week, Halle Berry era un concentrato di sensualità. L’attrice ha scelto un look in tono con lo stile di uno dei suoi più celebri personaggi:. Un total black con stivali di pelle dal tacco alto, gonna lunga dagli spacchi vertiginosi e un top che lascia supporre che la diva 57enne abbia trovato il modo per sconfiggere la forza di gravità.