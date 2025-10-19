Festa del Cinema di Roma 2025, le pagelle dei look della quarta serata
Un red carpet di dee quello della quarta serata della Festa del Cinema di Roma, che hanno puntato sui colori scuri e outfit con pochi guizzi di originalità, seppur elegantissimi. Una delle poche eccezioni? Anna Ferzetti che alla première del film Gli occhi degli altri ha indossato un completo total white, composto da una gonna lunga a tubo e un gilet sartoriale senza maniche firmato Fabiana Filippi, una reinterpretazione contemporanea del classico smoking. Splendida. Voto: 9.