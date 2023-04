Federica Panicucci e Marco Bacini: primo pranzo al mare

Federica Panicucci e Marco Bacini hanno scelto il mare come meta per trascorrere il week-end. La coppia si è concessa alcuni giorni di relax e, soprattutto, il primo pranzo al mare in dolce compagnia: così hanno approfittato della bella stagione per riposare e godersi la Pasqua in armonia.