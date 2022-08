Gli scatti più teneri ed emozionanti dell’estate vip

Estate 2022: bimbi in arrivo, amori appena nati e altri super consolidati, figli che crescono e nonni che invecchiano. Le foto più tenere postate dai nostri vip. Nella foto, Samuel Peron postando una foto in cui bacia teneramente la pancia della fidanzata Tania Bambaci, in dolce attesa. "☀️Bu🍉ngi🍉rn🍉☀️ Ti amiamo già tanto cocomerino"