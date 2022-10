Charlize Theron e Gigi Hadid pazzesche in blu elettrico

Cosa hanno in comune le città di New York e Los Angeles? Non c'è alcun dubbio: il fantastico blu elettrico dei look sfoggiati da Charlize Theron e Gigi Hadid. Attrice tra le più belle e amate la prima, supermodella di fama mondiale la seconda. Due generazioni diverse, unite da un impeccabile gusto in fatto di stile e che ci donano un ottimo spunto per i nostri acquisti in questo tiepido autunno.