Cisti delle ghiandole di Bartolini: cosa sono, sintomi e rimedi

Fonte: 123RF Cisti di Bartolini: cosa sono e come curarle

Le cisti di Bartolini sono un problema ginecologico abbastanza comune che colpisce circa il 2% delle donne in età riproduttiva. Sebbene queste cisti siano generalmente indolori e possano rimanere asintomatiche, possono diventare problematiche se si infettano, formando ascessi dolorosi.

In questo articolo vedremo in dettaglio le cause, i sintomi, la diagnosi e i trattamenti delle cisti di Bartolini, fornendo informazioni su come gestire questa condizione.

Cosa sono le cisti di Bartolini

Le ghiandole di Bartolini sono due piccole ghiandole situate ai lati dell’ingresso vaginale, nella parte inferiore delle grandi labbra. Queste ghiandole sono responsabili della produzione di muco che aiuta a lubrificare la vagina quando necessario come, ad esempio, durante i rapporti sessuali.

Le cisti di Bartolini si formano quando il dotto escretore di una ghiandola si ostruisce, causando l’accumulo di muco all’interno della ghiandola stessa. Questo porta alla formazione di una cisti, che può variare in dimensioni da quelle di un cecio a quelle di una pallina da golf.

Cause delle cisti di Bartolini

Le cisti di Bartolini si formano principalmente a causa dell’ostruzione dei dotti escretori delle ghiandole di Bartolini. Questa ostruzione può essere dovuta a diverse cause, tra cui:

Infezioni: batteri come l’Escherichia coli e microrganismi che causano infezioni sessualmente trasmissibili come la gonorrea e la clamidia possono causare l’ostruzione dei dotti.

Traumi o irritazioni: lesioni o irritazioni della zona vaginale possono contribuire all’ostruzione.

Anomalie congenite: in alcuni casi, l’ostruzione può essere dovuta a una struttura anomala congenita dei dotti.

Sintomi delle cisti di Bartolini

La presenza di cisti delle ghiandole di Bartolini è spesso asintomatica e può passare inosservate. Tuttavia, quando la cisti cresce di dimensioni o si infetta, possono comparire diversi sintomi, tra cui:

Gonfiore : un rigonfiamento soffice e liscio a destra o a sinistra dell’ingresso vaginale.

: un rigonfiamento soffice e liscio a destra o a sinistra dell’ingresso vaginale. Dolore : il dolore può essere avvertito durante i rapporti sessuali, quando si cammina o si sta seduti.

: il dolore può essere avvertito durante i rapporti sessuali, quando si cammina o si sta seduti. Arrossamento e tensione: la zona circostante può apparire rossa, tesa e gonfia.

la zona circostante può apparire rossa, tesa e gonfia. Febbre : in caso di infezione, può comparire febbre.

: in caso di infezione, può comparire febbre. Formazione di ascessi: gli ascessi si presentano come sacche piene di pus, che possono causare intenso dolore.

Diagnosi delle cisti di Bartolini

La diagnosi delle cisti di Bartolini viene generalmente effettuata attraverso una visita ginecologica. Il medico esamina la vulva e può palpare la cisti per valutarne le dimensioni e i segni che facciano sospettare la presenza di infezioni. In alcuni casi, soprattutto nelle donne oltre i 40 anni, può essere necessaria una biopsia per escludere la presenza di tumori maligni.

Trattamenti per le cisti di Bartolini

Il trattamento delle cisti di Bartolini dipende dalla presenza di sintomi e dall’eventuale infezione. Le opzioni di trattamento includono:

Trattamenti conservativi:

Impacchi con acqua calda : l’applicazione di impacchi caldi più volte al giorno può aiutare a ridurre il gonfiore e favorire il drenaggio spontaneo della cisti.

: l’applicazione di impacchi caldi più volte al giorno può aiutare a ridurre il gonfiore e favorire il drenaggio spontaneo della cisti. Bagni caldi: immergersi in una vasca con acqua calda per 10-15 minuti, due volte al giorno, può alleviare il dolore e favorire la guarigione.

Trattamenti medici:

Antibiotici: se la cisti è infetta e si è formato un ascesso, il medico può prescrivere antibiotici per combattere l’infezione. Tuttavia, gli antibiotici da soli raramente risolvono il problema senza un intervento chirurgico.

Interventi chirurgici:

Drenaggio chirurgico : viene eseguito in anestesia locale. Il medico pratica una piccola incisione sulla cisti per permettere al pus di fuoriuscire. Un piccolo drenaggio può essere inserito per mantenere l’incisione aperta fino a quando l’infezione non è completamente risolta.

: viene eseguito in anestesia locale. Il medico pratica una piccola incisione sulla cisti per permettere al pus di fuoriuscire. Un piccolo drenaggio può essere inserito per mantenere l’incisione aperta fino a quando l’infezione non è completamente risolta. Marsupializzazione : questa procedura viene eseguita per prevenire recidive. Dopo aver inciso la cisti, i bordi della pelle vengono suturati alla superficie esterna per creare un’apertura permanente, permettendo al fluido di defluire liberamente.

: questa procedura viene eseguita per prevenire recidive. Dopo aver inciso la cisti, i bordi della pelle vengono suturati alla superficie esterna per creare un’apertura permanente, permettendo al fluido di defluire liberamente. Asportazione della ghiandola di Bartolini: nei casi in cui le cisti recidivano frequentemente o i trattamenti precedenti falliscono, può essere necessaria la rimozione completa della ghiandola. Questo intervento è più complesso, richiede l’anestesia generale e comporta rischi di sanguinamento e infezioni.

Prevenzione delle cisti di Bartolini

Non esiste un metodo sicuro per prevenire la formazione delle cisti di Bartolini, ma alcune misure possono ridurre il rischio di infezioni che possono causare cisti e ascessi:

Igiene intima: mantenere una buona igiene intima può aiutare a prevenire infezioni.

mantenere una buona igiene intima può aiutare a prevenire infezioni. Rapporti sessuali protetti : utilizzare preservativi durante i rapporti sessuali per ridurre il rischio di infezioni sessualmente trasmissibili.

: utilizzare preservativi durante i rapporti sessuali per ridurre il rischio di infezioni sessualmente trasmissibili. Consultare il medico: rivolgersi al medico al primo segno di gonfiore o dolore nella zona vaginale.

Le cisti di Bartolini sono una condizione comune che può causare disagio e dolore se non trattata adeguatamente. Sebbene spesso siano asintomatiche, quando si infettano richiedono un intervento medico. È importante riconoscere i sintomi e consultare un medico per una diagnosi e un trattamento appropriati. Con le giuste cure, è possibile gestire efficacemente le cisti di Bartolini e ridurre il rischio di complicazioni.

La consapevolezza e l’attenzione alla propria salute intima sono fondamentali per prevenire e trattare le cisti di Bartolini, garantendo un benessere generale e una qualità della vita ottimale.

Fonti bibliografiche:

MSD Manuals. Cisti alle ghiandole di Bartolino e ascessi delle ghiandole di Bartolino.

Humanitas. Cisti di Bartolini.