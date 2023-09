Non c'è uscita di Maxima d'Olanda che non faccia discutere, nel bene e nel male. La Regina è conosciuta in tutto il mondo per il suo stile colorato e a tratti stravagante, decisamente lontano dalle regole bon-ton in cui la gran parte delle altre Royal restano ingabbiate quando si tratta di scegliere abiti e accessori., ma forse l'ultimo look è un tantino azzardato.