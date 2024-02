Chi conosce bene Maxima d'Olanda sa quanto ci tenga al suo guardaroba, sempre ricco di idee a cui ispirarsi. Non mancano i l ook estrosi (talvolta anche troppo) con colori fluo , specialmente il rosso che è uno dei suoi preferiti, ma anche quelli più easy, eleganti ma. Un esempio? Senza dubbio quelli in cui abbina agli abiti un capo perfetto per questa stagione: la mantella.