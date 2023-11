L’usa e getta non è più di moda. La vera eleganza, oggi, risiede nel riciclare i propri abiti anche quando se ne possiede così tanti da poter cambiare ogni giorno per sempre. Ma lo stile è la capacità di riutilizzare lo stesso indumento più e più volte, rendendolo sempre nuovo. Proprio come fa Letizia di Spagna con la sua camicia preferita.