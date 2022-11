Kate Middleton e William al Festival of Remembrance

I membri anziani della Famiglia Reale britannica si sono riuniti alla Royal Albert Hall di Londra per il consueto Festival of Remembrance e non poteva mancare tra loro la coppia d'oro per eccellenza: i Principi di Galles, William e Kate Middleton. Un grande evento che per il Regno Unito ha un valore speciale e Kate, come sempre, è riuscita a stupire i presenti con il suo look impeccabile, ma soprattutto con un omaggio alla defunta Regina Elisabetta.