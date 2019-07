editato in: da

Guardano fisso al vuoto; abbaiano al nulla; guaiscono al niente; si fissano in un angolo della casa; si rifiutano di passare di fronte ad un punto della strada.

Questi sono tra i comportamenti proprio strani dei cani per cui si dice che i pelosi vedono e sentono i fantasmi.

Li vedono e li sentono veramente?

Per chi non crede ai fantasmi la risposta è ovviamente no. Se i fantasmi non esistono i cani non possono nè vederli nè sentirli.

Per chi crede che esistono e per chi ha il dubbio, la domanda è possibile.

Cerchiamo quindi di capire, i cani vedono e sentono veramente i fantasmi?

Invitiamo ad andare oltre la prima risposta che potrebbe tentare di mandarci a quel paese e chiudere tutto.

La prima risposta è che non sappiamo se i cani vedono i fantasmi o no. Non c’è modo di provarlo.

La questione però non si chiude qui, da cui l’invito a continuare a leggere.

Alcuni esperti cinofili spiegano il fenomeno dei comportamenti misteriosi dei cani con quello che definiscono il loro sesto senso, che non si differenzia molto da quello degli umani se non che i cani non cercano di razionalizzare le sensazioni e agiscono in base a quello che sentono.

Altri studiosi si soffermano invece sulle capacità sensoriali dei cani, alcune veramente straordinarie (olfatto e udito), molto più sviluppate di quelle degli umani.

Comportamenti ai nostri occhi misteriosi, come abbaiare o ringhiare al vuoto, si potrebbero spiegare con il loro sentire, e reagire, a cose – odori, suoni, vibrazioni, cambi di pressione, etc. etc. – di cui noi non ci rendiamo conto.

In altre parole, se fissano, ringhiano, guaiscono o abbaiano a quello che per gli umani è il nulla non vuol dire che lo sia effettivamente.

Il grande Stanley Coren aggiunge altri elementi che possono aiutare a spiegare i comportamenti misteriosi dei cani. Ricorda ad esempio che sono molto sensibili a quelli che definisce eventi visivi inattesi, ad esempio le ombre, e ad essi reagiscono con la preoccupazione che genera l’imprevisto.

In conclusione, i cani vedono veramente i fantasmi?

Certo è che i cani sentono (non solo in termini di udito) molto più di noi umani; se quello a cui reagiscono siano fantasmi o qualcosa di altro però ad ora è impossibile da dire.